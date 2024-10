Flauschiger Pendler Koala verirrt sich und erkundet Bahnhof in der Nähe von Sydney

In Australien hat ein Koala einen ungewöhnlichen Ausflug zu einem Bahnhof unternommen - und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst: Auf Videos von Überwachungskameras ist zu sehen, wie das niedliche Beuteltier sich in den frühen Morgenstunden durch einen Zaun an der Casula Station nahe Sydney zwängt und dann gefährlich nah an der Bahnsteigkante entlangwandert.