„Wasser war rot vor Blut“ Hai attackiert Frau im Hafen von Sydney

In Australien ist eine Frau im Hafen von Sydney von einem Hai attackiert worden. Vermutlich habe es sich bei dem Raubfisch um einen Bullenhai gehandelt, berichtete die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf Augenzeugen und Experten. Der Angriff ereignete sich am Montag bei Sonnenuntergang vor Elizabeth Bay, einer bekannten Bucht nicht weit von der Innenstadt mit Opernhaus und Harbour Bridge.

Elizabeth Bay, der Stadtteil, in dem die Frau schwimmen gegangen war, hat keinen Strand. Die 29-jährige Frau, die schwere Verletzungen am rechten Bein davontrug, schwamm örtlichen Medien zufolge in der Nähe eines Stegs als der Hai zugebissen habe.