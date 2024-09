Zerstörung durch „Yagi“ Supertaifun trifft Vietnam – Zahl der Opfer steigt weiter

Super-Taifun „Yagi“ war Experten zufolge sowohl in China als auch in Vietnam der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten. Dem jüngsten Bericht des Katastrophenschutzes zufolge wurden bis zum Mittwochmorgen (Ortszeit) 155 Todesopfer gemeldet, 141 Menschen wurden noch in den Fluten vermisst. Der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten hatte am Wochenende 15 Stunden lang vor allem im Norden des südostasiatischen Landes gewütet.