Zerstörung durch „Yagi“ Supertaifun trifft Vietnam – Zahl der Toten steigt auf 127

Super-Taifun „Yagi“ war Experten zufolge sowohl in China als auch in Vietnam der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten. Der Taifun und seine Folgen haben in Vietnam mindestens 127 Menschen das Leben gekostet. 54 weitere Menschen seien vermisst und Hunderte verletzt worden, die meisten durch Erdrutsche und Überschwemmungen, berichtete der staatliche vietnamesische Sender VTV am Dienstag.