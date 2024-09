Hunderttausende Menschen evakuiert Supertaifun „Yagi“ trifft auf Süden Chinas

In der Nacht war „Yagi“ bereits in einer Entfernung von 400 Kilometern an Hongkong vorbeigezogen und hatte in der Finanzmetropole für heftige Regenfälle gesorgt. Schulen und die Hongkonger Börse blieben am Freitag geschlossen. Nach Angaben der Behörden wurden fünf Menschen verletzt, insgesamt waren die Schäden in Hongkong aber geringer als erwartet.