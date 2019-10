Keine Musik, gedimmtes Licht : Neuseeländischer Supermarkt führt eine „Stille Stunde“ ein

Auckland Eine neuseeländische Supermarktkette möchte mit einer „Quiet Hour“ Kunden anlocken. Jeden Mittwoch sollen in den Märkten für eine Stunde die Musik ausgeschaltet und die Lichter gedimmt werden. Dafür gibt es einen guten Grund.

Statt Dudelmusik und grellen Lichtern will eine neuseeländische Supermarktkette mit einer sogenannten „Quiet Hour“ (deutsch: Stille Stunde) Kunden anlocken. Von Ende Oktober an werden alle 180 Filialen jeden Mittwoch eine Stunde lang unter anderem das Radio ausschalten und das Licht dämpfen, wie das Unternehmen Countdown am Mittwoch mitteilte. Mitarbeiter sollten nur geringfügig Regale einräumen und die Lautstärke an den Kassen gesenkt werden. Zudem werde es außer in Notfällen keine Lautsprecheransagen geben.