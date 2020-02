Kansas City in Missouri : Falscher Bundesstaat - Spott für Trump-Tweet nach Super Bowl

Kansas City in Missouri

US-Präsident Donald Trump mit seiner Frau Melania auf einer Super Bowl-Party in Florida. Foto: AP/Susan Walsh

Miami US-Präsident Donald Trump ist nicht gerade für besonders gute Geographie-Kenntnisse bekannt. Nachdem er einst von der „Stadt Belgien“ schwärmte, landete er nun den nächsten Faux-Pas - indem er das Gewinnerteam des Super Bowls falsch verortete.

Durch eine fehlerhafte Gratulation für den neuen Super-Bowl-Champion hat sich Donald Trump Spott im Internet eingehandelt. Nach dem 31:20-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers schrieb der US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter über das „fantastische Comeback“ des Sieger-Teams und fügte hinzu: „Ihr habt den großartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganze USA so gut vertreten. Unser Land ist STOLZ AUF EUCH!“

It’s Missouri you stone cold idiot. pic.twitter.com/O1cAAOFsJ6

Die Stadt Kansas City liegt allerdings nicht im US-Bundesstaat Kansas, sondern am westlichen Rand von Missouri an der Grenze zu Kansas. Der Tweet wurde schnell wieder gelöscht, wenige Minuten nach dem Original erschien eine zweite Version, die Kansas City korrekt in Missouri verortete. Die frühere demokratische Senatorin Missouris, Claire McCaskill, veröffentlichte einen Screenshot des ersten Trump-Tweets und bezeichnete den US-Präsidenten als „Idioten“.