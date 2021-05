Nach „Ever Given“-Blockade : Ägypten will den Suezkanal verbreitern

Ägypten will den Suezkanal verbreitern

Kairo Nach der tagelangen Blockade des Suezkanals durch ein quer liegendes Frachtschiff will Ägypten den südlichen Teil des Wasserwegs erweitern. Die „Ever Given“ sitzt fest, bis Schadenersatzforderungen beglichen sind.

Der Leiter der ägyptischen Kanalbehörde, Generalleutnant Osama Rabei, erklärte am Dienstag während einer Zeremonie in Ismailia, der Suezkanal solle verbreitert und vertieft werden. An der Zeremonie nahmen Präsident Abdel-Fattah al-Sisi und ranghohe Regierungsmitglieder teil.