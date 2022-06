Süßwasserstechrochen wiegt 300 Kilo : Angler fängt größten Süßwasserfisch der Welt

Foto: AP/Chhut Chheana 6 Bilder Kambodschaner fängt größten Süßwasserfisch der Welt

Mekong Ein Fischer in Kambodscha hat im Mekong den bislang größten bekannten Süßwasserfisch der Welt gefangen. Für den 300 Kilogramm schweren Riesen-Süßwasserstechrochen ging die Sache aber glimpflich aus.

Das weibliche Tier mit den Rekordmaßen von fast vier Metern Länge und und etwas weniger als 300 Kilogramm Gewicht wurde am 13. Juni im Mekong gefangen, wie Wissenschaftler des US-kambodschanischen Forschungsprojekts Wonders of the Mekong (Wunder des Mekong) am Montag berichteten. Den bisherigen Rekord hielt ein 293 Kilogramm schwerer Mekong-Riesenwels, der im Jahr 2005 in Thailand gefangen wurde.

Der neue Rekordhalter wurde von dem Fischer südlich von Stung Treng im Nordosten Kambodschas gefangen. Er benachrichtigte ein Team des Forschungsprojekts, das in den Gemeinden entlang des Mekong aktiv ist. Binnen Stunden nach dem nächtlichen Anruf trafen die Forscher ein - und waren verblüfft vom Anblick des Tieres.

„Wenn man einen Fisch dieser Größe sieht, insbesondere im Süßwasser, ist das schwer zu verstehen, also denke ich, dass unser gesamtes Team fassungslos war“, sagte der Leiter des Forschungsprojekts, der Biologe Zeb Hogan von der University of Nevada in Reno. Bei dem Fang des Süßwasserstechrochens gehe es nicht nur um einen neuen Rekord, sagte er. Dass ein Fisch noch immer so groß werden könne, sei ein hoffnungsvolles Zeichen für den Mekong, der mit vielen ökologischen Herausforderungen konfrontiert sei.

Große Fische seien weltweit in Gefahr, sagte Hogan. Sie bräuchten lange, um geschlechtsreif zu werden. Wenn sie frühzeitig gefangen würden, hätten sie daher keine Chance, sich fortzupflanzen. Viele Arten seien Wanderfische und bräuchten große Gebiete, um zu überleben. Sie seien etwa von der Fragmentierung ihrer Lebensräume durch Dämme betroffen und offensichtlich von Überfischung. Etwa 70 Prozent der besonders großen Süßwasserfische weltweit seien vom Aussterben bedroht.

Für den Rochen ging der Fang glimpflich aus: Das Tier, bei dem es sich nach Angaben der Forscher um ein Weibchen handelt, wurde wieder freigelassen und mit einem Gerät markiert, das ein Jahr lang Daten senden soll, die sein Verhalten in Kambodscha dokumentieren sollen. Es handele sich um eine wenig erforschte Spezies, deren Name sich in den vergangenen 20 Jahren mehrfach geändert habe, sagte Hogan.

Anwohner gaben dem Rochen wegen seiner runden Form und des Mondes am 14. Juni, dem Tag seiner Befreiung, den Namen „Boramy“ („Vollmond“). Zusätzlich zu der Ehre, einen Rekordhalter gefangen zu haben, wurde der Fischer zum üblichen Marktpreis entschädigt - er erhielt eine Zahlung in Höhe von umgerechnet etwa 570 Euro.

