Zoo in Baltimore: Süße Schildkröte erhält Lego-Rollstuhl zur Genesung

Zoo in Baltimore

Washington/Baltimore Die Pfleger einer schwer verletzten Schildkröte haben sich zur Genesung nach einer Panzeroperation etwas besonderes überlegt: Mit einem Lego-Rollstuhl kann sie jetzt durch den Garten der Klinik kriechen.

Wenn Menschen nicht mehr laufen können, benutzen sie häufig einen Rollstuhl. In den Vereinigten Staaten von Amerika rollt nun auch eine Schildkröte mit einem besonderen Rollstuhl herum.

Nach der erfolgreichen Operation in der Klinik des Maryland-Zoos in Baltimore vor zwei Monaten entwickelte das Zoo-Team zusammen mit einem befreundeten Lego-Enthusiasten den ungewöhnlichen Rollstuhl. „Die Räder ermöglichen der Schildkröte maximale Bewegungsfreiheit. Das Lego ist leicht und veränderbar. Das gibt uns Spielraum“, sagte die für Tiergesundheit zuständige Zoodirektorin Ellen Bronson am Freitag (Ortszeit) der Deutschen-Presse-Agentur.