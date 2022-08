6000 Menschen evakuiert : Zweiter großer Waldbrand innerhalb weniger Wochen in Südwestfrankreich

Zweiter großer Waldbrand innerhalb weniger Wochen in Südwestfrankreich

Paris In der Region Nouvelle-Aquitaine im Südwesten Frankreichs ist es erneut zu einem schweren Waldbrand gekommen. Rund 6000 Menschen mussten evakuiert werden, 16 Häuser sind zerstört worden.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wird das südwestliche französische Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine von einem großflächigen Waldbrand heimgesucht. Die Flammen erzwangen die Evakuierung von 6000 Menschen und zerstörten mindestens 16 Häuser, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Eine wichtige Fernstraße bei Bordeaux wurde am Nachmittag gesperrt.