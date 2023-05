Zyklon Mocha Millionen Menschen in Südostasien von Wirbelsturm bedroht

In Myanmar und Bangladesch bereiten sich Menschen fieberhaft auf den herannahenden Zyklon Mocha vor. An der Küste von Rakhine in Myanmar bringen Freiwillige und Mitarbeiter des Roten Kreuzes Tausende Menschen vor dem „extrem schweren Zyklon“ in Sicherheit, wie die Organisation am Samstag auf Twitter schrieb. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen WFP teilte ebenfalls auf Twitter mit, es lege in Rakhine Lebensmittelreserven an, um rund 400.000 Menschen einen Monat lang versorgen zu können.