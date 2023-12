Vor Südküste Australiens 14-Jähriger wird von Hai angegriffen und stirbt

Es war bereits die dritte tödliche Hai-Attacke in dem Bundesstaat South Australia in diesem Jahr - vor einigen Monaten waren zwei Männer bei Hai-Angriffen tödlich verletzt worden. Ihre Leichen wurden nie geborgen. Im November war vor der Küste Südaustraliens eine 32 Jahre alte Frau von einem Hai attackiert und schwer am Kopf verletzt worden. Im Oktober überlebte eine 64-Jährige eine Attacke mit schweren Verletzungen am Bein.