Fabrik für Lithiumbatterien Mindestens 22 Tote bei Großbrand in Südkorea

Ein Großbrand in einer Batteriefabrik in der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat am Montag mindestens 22 Menschen das Leben gekostet. Sieben Menschen erlitten Verletzungen, sechs wurden noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Rettungskräfte in der Fabrik in der Stadt Hwaseong südlich von Seoul hätten die Anlage durchsucht und die Leichen geborgen, sagte der Feuerwehrvertreter Kim Jin Young.