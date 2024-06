Fabrik für Lithiumbatterien Mindestens 20 Tote bei Großbrand in Südkorea

Bei einem Großbrand in einer Fabrik zur Herstellung von Lithiumbatterien in der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind am Montag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen seien in dem vom Feuer betroffenen Fabrikgebäude in der südlich der Hauptstadt Seoul gelegenen Stadt Hwaseong entdeckt worden, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf Rettungskräfte.