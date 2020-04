Drama in Südkorea : Fast 40 Menschen sterben bei Großbrand auf Baustelle

Seoul Inferno auf einer Baustelle in Südkorea. Mindestens 38 Menschen konnten dem Feuer nicht entfliehen und starben. Acht weitere werden mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt, wie die Behörden in Icheon bei Seoul mitteilten.

Präsident Moon Jae In wies Feuerwehr und Polizei an, alle verfügbaren Kräfte und Mittel für die Suche nach den Vermissten einzusetzen. Ministerpräsident Chung Sye Kyun besuchte den Ort des Geschehens.

Auslöser des Unglücks war möglicherweise eine Verpuffung bei Arbeiten in einem Kellergeschoss. „Wir nehmen an, dass sich ein Ölnebel entzündet und die Explosion ausgelöst hat“, sagte Feuerwehrchef Seo Seung Hyun. Die plötzliche Verpuffung habe den Arbeitern keine Fluchtmöglichkeit gelassen. „Sie hatten überhaupt keine Kleider mehr am Leib“, sagte Seo. Auch in anderen Stockwerken habe es Tote gegeben. Sie hätten giftige Dämpfe eingeatmet.