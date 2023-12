Chef der Christlichen Evangeliums-Mission Sektenführer in Südkorea zu über 20 Jahren Haft verurteilt

Zu den Taten des 79-Jährigen gehörten Quasi-Vergewaltigungen von 2018 bis 2021, teilte das Bezirksgericht in Daejeon am Freitag mit. Das bedeute Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die bewusstlos oder nicht in der Lage ist, sich zu wehren. Weitere Einzelheiten zu den Verbrechen wollte das Gericht nicht mitteilen.