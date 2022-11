Glücksfall in Südkorea : Bergleute nach neun Tagen aus eingestürzter Mine gerettet

Seoul Lange Zeit war unklar, ob zwei Männer, die in einer Bergmine eingestürzt sind, überhaupt überlebt haben. Nun konnten sie jedoch nach neun Tagen gerettet werden.

Zwei Bergleute in Südkorea sind nach mehr als neun Tagen aus einer eingestürzten Mine gerettet worden. Die Grubenarbeiter im Alter von 62 und 59 Jahren hätten die Zinkmine im Landkreis Bonghwa im Osten des Landes Freitagnacht (Ortszeit) in relativ guter gesundheitlicher Verfassung verlassen, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach dem Einsturz am 26. Oktober war lange Zeit unklar, ob die Männer überlebt hatten.