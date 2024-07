Nahe Narbonne Zweijährige stirbt in Südfrankreich in überhitztem Auto

Ein zweijähriges Mädchen ist in einem überhitzten Auto in Südfrankreich zurückgelassen worden und gestorben. Wie die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Feuerwehr berichtete, ließ der Großvater das Mädchen alleine in seinem Auto zurück, nachdem das Kind am Sonntagnachmittag während einer Fahrt eingeschlafen war.