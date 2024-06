„Die Philippinen tragen dafür die volle Verantwortung“ Zwei Schiffe kollidieren im Südchinesischem Meer

Im umstrittenen Südchinesischen Meer sind ein chinesisches und ein philippinisches Schiff zusammengestoßen. Ein philippinisches Versorgungsschiff sei in die Gewässer nahe der zu den Spratly-Inseln gehörenden Zweiten Thomas-Scholle eingedrungen und habe sich trotz Warnungen „einem chinesischen Schiff in normaler Fahrt auf unprofessionelle Weise gefährlich genähert, was zu einer Kollision führte“, erklärte die chinesische Küstenwache auf der Plattform WeChat. „Die Philippinen tragen dafür die volle Verantwortung“, hieß es weiter.