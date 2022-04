Hunderte Todesopfer : Südafrikas Präsident ruft wegen Überschwemmungen den Notstand aus

Aufräumarbeiten nach Starkregen am Hafen von Durban an der Ostküste Südafrikas (Archivfoto vom 16. April 2022). Foto: AFP/RAJESH JANTILAL

Durban Zehntausende Menschen haben bei Überschwemmungen in Südafrika ihr Zuhause verloren. 10.000 Soldaten sollen nun helfen, die Trinkwasser- und Stromversorgung wiederherzustellen. Auch einer der größten Frachthäfen Afrikas ist betroffen.

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Südafrika mit hunderten Toten hat Staatschef Cyril Ramaphosa den Notstand ausgerufen. „Dies ist eine humanitäre Katastrophe, die nach massiven und schnellen Hilfseinsätzen verlangt“, sagte Ramaphosa am Montagabend in einer Fernsehansprache. „Die Leben, die Gesundheit und das Wohlergehen tausender Menschen sind weiterhin in Gefahr“, fügte der Präsident hinzu.