Laut Umweltministerium in Südafrika : Wilderer töten 24 Nashörner im Dezember

Johannesburg Neun Tatverdächtige seien in den vergangenen zwei Wochen festgenommen worden, teilt das Umweltministerium in Südafrika mit. Zuvor waren sieben tote Tiere allein im Kruger-Nationalpark gefunden worden.

Allein in diesem Monat haben Wilderer in Südafrika mindestens 24 Nashörner getötet. Diese Zahl nannte das südafrikanische Umweltministerium am Dienstag und bestätigte damit lokale Medienberichte. Neun Verdächtige seien in den vergangenen zwei Wochen festgenommen worden, sagte Sprecher Albi Modise.