Tat im Oktober 2022 Mann aus Fulda in Südafrika getötet – Prozess fortgesetzt

Der Prozess um die Tötung eines Touristen aus dem hessischen Fulda in Südafrika geht in den vierten Tag. Drei Männer sind des Mordes, versuchten Mordes, illegalen Besitzes von Waffen und Munition, Raubes sowie versuchten Raubes angeklagt. Im Gericht in der kleinen Stadt Kabokweni in der Nähe des Krüger-Nationalparks werden seit Montag mehrere Zeugen verhört.