USA und Saudi-Arabien wollen im Sudan vermitteln „Khartum ist in einer schlimmen Lage. Khartum ist erledigt.“

Katar hat etwa 40 Tonnen Lebensmittel in den Sudan geflogen und auf dem Rückweg 150 Menschen evakuiert. Die C-17 der katarischen Luftwaffe landete in Port Sudan am Roten Meer, etwa 670 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Khartum. Die Lage dort sei sehr beängstigend, sagte der Arzt Nemat Allah Saber Ibrahim am Samstag der Nachrichtenagentur AP auf dem Rückflug. Wegen der prekären Sicherheitslage sei es schwierig gewesen, aus Khartum herauszukommen. Ein anderer Evakuierter, Aliah Helelo, sagte: „Khartum ist in einer schlimmen Lage. Khartum ist erledigt.“