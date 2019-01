In 100 Meter tiefes Loch gefallen: Tunnel fertiggestellt - Helfer wollen sich endlich zu Julen durchgraben

Auch am Montag am schweres Gerät zum Einsatz. Foto: REUTERS/JON NAZCA

Totalan Noch immer läuft die Suche nach dem in ein Loch gefallenen Julen im Süden Spaniens auf Hochtouren. Nach langer Verzögerung gibt es nun gute Nachrichten, die etwas Hoffnung machen.

Bei der Suche nach dem in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen in Spanien ist die Bohrung eines senkrechten Parallel-Tunnels abgeschlossen. Wie die Zeitung „El País“ und andere spanische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Ort Totalán berichteten, wurde der vertikale Tunnel von 60 Metern Tiefe am späten Montagabend fertiggestellt. Von dessen Grund aus wollen die Helfer einen horizontalen Zugang zu dem Schacht graben, in den der Junge am 13. Januar gestürzt war.