Suche nach Affe in Schottland „Kingussie Kong“ weiter auf der Flucht

„Kingussie Kong“ streift weiter durch die schottischen Highlands. Auch drei Tage nach der Flucht eines Affen aus einem Tierpark in Schottland haben Suchtrupps das Tier nicht eingefangen. Mithilfe von Drohnen sei der Japanmakak etwa 45 Minuten lang beobachtet worden, teilte der Tierpark-Betreiber Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) am Mittwoch mit. „Leider war er nicht in einer Position, in der wir ihn sicher hätten einfangen können“, sagte Keith Gilchrist vom Highland Wildlife Park. Das von lokalen Medien „Kingussie Kong“ getaufte Tier nähere sich nun wieder dem Park nahe dem Ort Kingussie.