Tot in Bohrloch gefunden: Der kleine Julen - ein Opfer des spanischen Dürre-Dramas

Totalán Der Tod von Julen wirft viele Fragen auf. Arbeiteten die Retter gut genug, schnell genug? Die Meinungen gehen auseinander. Eines steht fest: Der tragische Unfall, der die Welt bewegt, bringt ein großes Problem schonungslos ans Licht.

Den kleinen Julen kannten die wenigsten Menschen persönlich. Wie er war, wie er aussah. Dennoch: Das Schicksal des Jungen, der in der Nacht zum Samstag im Süden Spaniens in einem tiefen Loch tot aufgefunden wurde, hatte knapp zwei Wochen sein ganzes Heimatland und auch die halbe Welt in Atem gehalten. Die spanischen Notfalldienste und andere Rettungskräfte bekamen Solidaritätsbekundungen und Aufmunterung aus allen Ecken Europas, aber auch aus so entfernten Ländern wie Argentinien oder Costa Rica. „All unsere Gedanken sind bei diesem kleinen Engel“, postete Virginie aus Frankreich im Netz, und Olaf aus Halle (Saale) schrieb: „Auch ganz Deutschland wartet auf gute Nachrichten!!!“ Leider war das Zittern und Beten, das Daumendrücken am Ende umsonst.