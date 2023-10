Im Bundesstaat Sikkim Mindestens drei Tote nach Sturzflut in Indien

In der Nacht auf Mittwoch habe es in dem betroffenen nordöstlichen Bundesstaat Sikkim stark geregnet, was unter anderem zu einem starken Pegelanstieg des Flusses Teesta geführt habe. Behörden von Sikkim riefen Anwohner auf, nicht in die Nähe des Flusses zu gehen. Die Schulen in Teilen des Bundesstaates sollen bis Ende Woche geschlossen bleiben, berichteten örtliche Medien.