„Wir haben eine Menge zu essen“ : Konzertbesucher verbringen dritte Nacht in eingeschneitem Pub

Update Keld Wegen Sturm und Schnee haben Besucher eines Konzerts einer Oasis-Cover-Band mittlerweile drei Nächte in einem eingeschneiten britischen Pub verbracht. Noch ist unklar, wie lange sie dort noch ausharren müssen.

Wegen Schnee und Wind am Wochenende haben Besucher eines Pubs in Nordengland eine dritte Nacht in der Kneipe verbringen müssen. Wie die Wirtin des Tan Hill Inn, Nicola Townsend, am Montagmorgen im BBC-Radio sagte, sei noch unklar, wann die Straße zu dem im Nationalpark Yorkshire Dales gelegenen Pub wieder freigeräumt werden könne.