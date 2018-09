Sturm „Florence“ flutet Südosten der USA mit Wassermassen

Wilmington Erste Todesopfer, zerstörte Gebäude, Stromausfälle, Chaos: „Florence“ trifft die Südostküste der USA hart. Inzwischen ist zwar nicht mehr von einem Hurrikan die Rede, doch die Gefahr ist alles andere als gebannt. Es drohen katastrophale Überschwemmungen.

Am Freitag traf „Florence“ mit Windgeschwindigkeiten von rund 155 Kilometern pro Stunde wenige Kilometer östlich von Wilmington in Wrightsville Beach auf Land. Heftiger Regen ging nieder. In der Stadt New Bern mussten Einsatzkräfte mit Booten zu mehr als 360 Menschen ausrücken, die von Hochwasser eingeschlossen worden waren. Viele ihrer Nachbarn warteten noch auf Hilfe. Auf dem Höhepunkt des Sturms mussten andernorts rund 60 Menschen aus einem einstürzenden Motel gerettet werden.