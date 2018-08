Stundenlanges Badeverbot für Urlauber: Todkranker Blauhai schwimmt auf Mallorca bis an Strand

Palma de Mallorca Aufruhr auf der spanischen Urlaubsinsel: Ein Blauhai schwamm stundenlang in einer Bucht vor Mallorcas Küste. Alle Touristen wurden aus dem Wasser geholt. Das halb blinde Tier starb am Donnerstagabend.

Ein todkranker Blauhai hat sich am Donnerstag in eine Bucht von Mallorca verirrt und dort ein stundenlanges Badeverbot ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich in Cala Domingos im Osten der Insel. Das Tier sei in einem so schlechten Zustand gewesen, dass es am Abend verendet sei, teilten die mallorquinischen Notdienste auf Twitter mit. Herbeigerufene Meeresbiologen des Mallorca Aquariums konnten nur noch seinen Tod feststellen.