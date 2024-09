Am meisten in Indien 52 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr landen in der Natur

Die Menschheit produziert laut einer neuen Studie jedes Jahr 52 Millionen Tonnen Plastikmüll, der in der Natur oder in den Körpern von Lebewesen landet. Mehr als zwei Drittel dieses Mülls stammten aus dem Globalen Süden, erklärten Forscher der britischen Universität Leeds in dem Bericht, der am Mittwoch in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurde. Sie untersuchten dafür Abfall in mehr als 50.000 Städten und Orten weltweit. Dabei ging es um Plastik, das in der Natur landete, und nicht um Müll, der verbrannt oder in Müllhalden gelagert wurde.