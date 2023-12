Nach Weihnachtseinkauf Streit über Geschenke endet tödlich

Ein Streit unter Geschwistern über Weihnachtsgeschenke hat im US-Bundesstaat Florida ein tödliches Ende genommen. Ein 14-Jähriger erschoss an Heiligabend seine 23 Jahre alte Schwester, wie die Polizei mitteilte. Diese hielt den Angaben nach während der Tat ihr elf Monate altes Kind im Arm. „Das Baby wurde nicht verletzt, weil es in einer Babytrage war“, sagte Sheriff Bob Gualtieri bei einer Pressekonferenz. Im Anschluss an den tödlichen Schuss eröffnete der 15 Jahre alte Bruder des Opfers und des Schützen das Feuer auf den 14-Jährigen und verletzte ihn schwer. Die Polizei konnte letztlich die beiden Brüder fassen und festnehmen. Die Schwester wurde im Krankenhaus für tot erklärt.