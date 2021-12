Street-Art-Künstler : Banksy will früheres Gefängnis mit Millionen in Kunstzentrum umwandeln

Banksy will früheres Gefängnis mit Millionen in Kunstzentrum umwandeln

Reading Bereits im März hatte der Künstler ein Werk auf die Außenwand der früheren Haftanstalt gemalt. „Create Escape“ zeigt einen Häftling, der sich mit Hilfe zusammengeknoteter Laken und einer Schreibmaschine abseilt. Es gilt als Reverenz an den Schriftsteller Oscar Wilde, der in dem Gefängnis eingesperrt war.

Mit Einnahmen aus dem millionenschweren Verkauf einer Schablone will Banksy ein leerstehendes britisches Gefängnis, in dem einst Oscar Wilde einsaß, in ein Kunstzentrum umwandeln. Wie die Nachrichtenagentur PA am Sonntag meldete, bietet der sagenumwobene Street-Art-Künstler an, das Angebot des Stadtrats von Reading um zehn Millionen Pfund (11,7 Mio Euro) auf 12,6 Millionen Pfund zu erhöhen. Die „Sunday Times“ berichtete, der gebotene Gesamtpreis betrage nun zehn Millionen Pfund.