Im Süden von Straßburg : Ein Toter und zwei Verletzte durch Explosion in Wohnung

Straßburg In Straßburg ist ein Mensch durch eine Explosion in einer Wohnung getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei der Explosion verletzt worden. Hundert Menschen wurden vorsorglich in eine nahe gelegene Sporthalle gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte Straßburgs stellvertretender Bürgermeister Alain Fontanel am Samstag im Online-Dienst Facebook mit. Er bestätigte damit einen Bericht der elsässischen Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace".

Der Vorfall habe sich am frühen Morgen in einem Wohngebäude im Stadtteil Meinau im Süden Straßburgs ereignet, erklärte Fontanel. Etwa hundert Menschen seien in eine nahe gelegene Sporthalle gebracht worden und würden dort versorgt, fügte er hinzu.

(AFP)