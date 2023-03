14 Jahre in Deutschland So unterschiedlich ist die Grenze der Strafmündigkeit in den Nachbarländern

Düsseldorf · Die Altersgrenze für Strafmündigkeit liegt in Deutschland bei 14 Jahren. Ab dem Alter können Täter also für ihre Tat belangt werden. In den Nachbarländern sieht die Lage teilweise anders aus.

17.03.2023, 11:57 Uhr

Die Strafmündigkeit ist in Europa unterschiedlich geregelt. Foto: David-Wolfgang Ebener

Begehen Kinder unter 14 Jahren eine Straftat, können sie rechtmäßig nicht dafür belangt werden. Denn die sogenannte Strafmündigkeit beginnt in Deutschland erst ab diesem Alter. Handelt es sich bei den Taten um besonders schlimme und aufmerksamkeitserregende Fälle, wie bei der getöteten Luise (12), kommt immer wieder die Frage auf, ob die Altersgrenze für die Strafmündigkeit herabgesetzt werden sollte. Union fordert neue Debatte über Strafmündigkeitsalter Nach Tötung von Luise in Freudenberg Union fordert neue Debatte über Strafmündigkeitsalter Doch wie ist es in den Nachbarländern von Deutschland geregelt? Nach Angaben der jeweiligen Parlamentsverwaltungen gibt es folgende Regeln: Belgien: In Belgien wird man erst mit 18 Jahren strafmündig, vorher kann das belgische Strafrecht grundsätzlich nicht angewendet werden. Von diesem Grundsatz wird abgewichen, falls ein 16/17-Jähriger eine Straftat begeht und das Gericht die üblichen Maßnahmen des Jugendschutzgesetzes als unzureichend betrachtet. Dann kann der Fall über die Staatsanwaltschaft an die normalen Strafgerichte übergeben werden. Eine weitere Ausnahme besteht für Kinder ab 14 Jahren. Gegen sie können verwaltungsrechtliche Sanktionen verhängt werden.

: In der Tschechischen Republik beginnt die Strafmündigkeit mit dem 15. Lebensjahr. Schweiz: Die strafrechtliche Verantwortung in der Schweiz beginnt mit dem 10. Geburtstag.

(boot)