Todesursache unklar Stockholmer Polizeichef tot in seiner Wohnung aufgefunden

Der Chef der Polizeiregion Stockholm und stellvertretender schwedischer Reichspolizeichef Mats Löfving ist am Mittwochabend tot in seinem Zuhause aufgefunden worden. „Die Ermittlungen zu dem Todesfall laufen und die Polizei arbeitet daran, aufzuklären, was geschehen ist“, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit.