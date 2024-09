Anhaltendes Gewaltproblem Teenager in Schule in Schweden angeschossen

Zu der Tat kam es an einer Schule mit rund 700 Schülerinnen und Schülern in Trångsund in der Gemeinde Huddinge, die sich im Süden der Hauptstadtregion Stockholm befindet. Nach Polizeiangaben ereignete sie sich in einem Innenraum - nach Informationen der Zeitung „Aftonbladet“ soll es sich dabei um eine Schultoilette handeln. Andere Schüler berichteten davon, dass sie vorübergehend nicht aus ihren Klassenzimmern gehen durften.