Gesteinsbrocken aus dem All Schwedisches Gericht urteilt in Meteoriten-Streit

Der Streit um das Eigentum an einem Meteoritenklumpen in Schweden hat eine neue Wendung genommen. Ein Berufungsgericht urteilte am Donnerstag, der 14 Kilogramm schwere Klumpen gebühre dem Besitzer des Grundstücks, auf dem der Meteorit am 7. November 2020 einschlug. Derartige Gesteinsbrocken seien als „unbewegliches Eigentum“ und Teil des Landes, auf dem sie gefunden werden, zu betrachten.