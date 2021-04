Steinmeier in Paris : Europa in Corona-Krise nicht zum Sündenbock machen

Paris Erstmals seit Monaten fährt Bundespräsident Steinmeier wieder ins Ausland - die Reise führt ihn nach Paris zu Emmanuel Macron. Es geht nicht nur um Corona, sondern auch um ein Signal für Europa.

In der Corona-Krise hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor ungerechtfertigten Schuldzuweisungen an die Adresse Europas gewarnt. Wer glaube, Europa zum Sündenbock zu machen, der schade allen und auch sich selbst, sagte Steinmeier am Montag in Paris bei einem Besuch bei seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron. „Jeder ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten“, fügte Steinmeier hinzu.