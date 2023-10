Steigender Meeresspiegel Griechenlands Küste ist dem Untergang geweiht

In einigen Jahrzehnten wird es diesen wunderbaren Ort vielleicht nicht mehr geben. Denn der steigende Meeresspiegel nagt an den Fundamenten und Mauern der Häuser von Klein-Venedig. Auch an den Stränden des Tourismus-Hotspots Mykonos, denen die geschäftstüchtigen Insulaner so vielversprechende Namen wie „Paradiese“ und „Super Paradise“ gaben, wird sich der Anstieg des Meeres in Zukunft bemerkbar machen.