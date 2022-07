Riesiger Stau in Dover : Britische Urlauber spüren die Folgen des Brexit am Ärmelkanal

An der Abfertigung im Hafen von Dover. Foto: Gareth Fuller/dpa Foto: dpa/Gareth Fuller

Paris An der britischen ­­Südküste bilden sich zu Urlaubsbeginn riesige Staus mit langen Wartezeiten. Für die Probleme am Ärmelkanal machen sich Frankreich und Großbritannien gegenseitig verantwortlich. Frankreich sieht in dem Chaos auch eine Folge des Brexit.