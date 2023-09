450 Kilometer entfernt Iran hat Satellit zur Erdbeobachtung ins All geschossen

Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Satelliten zur Erdbeobachtung ins All geschossen. Er sei in die Erdumlaufbahn gebracht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch unter Berufung auf den iranischen Kommunikationsminister Issa Sarepur. Der Satellit „Nur-3“ befinde sich nun in einer Höhe von 450 Kilometern über der Erdoberfläche, hieß es weiter. Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden teilte laut Nachrichtenagentur Isna zudem mit, man plane bis Ende März den Start von zwei weiteren Satelliten.