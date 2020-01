Mindestens vier Tote : Starkes Erdbeben im Osten der Türkei

Ankara Ein starkes Erdbeben hat am Freitag den Osten der Türkei erschüttert. Die Behörde für Notfallmanagement gab die Stärke des Bebens mit 6,8 an. Dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen getötet, einige Gebäude stürzten ein.

Der Erdstoß habe sich um 20.55 Uhr Ortszeit (18.55 Uhr MEZ) in der Nähe der Kleinstadt Sivrice in der Provinz Elazig ereignet. Es folgten mehrere Nachbeben. Innenminister Süleyman Soylu sagte dem Fernsehsender NTV, vier bis fünf Gebäude seien in Sivrice eingestürzt, zwei Menschen seien dort verletzt worden. In der Ortschaft Maden sei ein mehrstöckiges Gebäude eingestürzt, Rettungskräfte bemühten sich, zu möglichen Überlebenden vorzudringen, sagte Soylu.