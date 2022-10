Ermittlungen gegen Polizisten : Zahl der Toten nach Stadionkatastope in Indonesien steigt auf mehr als 130

Zahl der Toten nach Stadionkatastope in Indonesien steigt auf mehr als 130

Malang Sechs weitere Menschen sind ihren Verletzungen nach der Massenpanik in einem Stadion in Indonesien erlegen. Damit steigt die Opferzahl auf 131.

Nach der Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion ist die Zahl der Todesopfer auf 131 gestiegen. Sechs weitere Menschen seien ihren Verletzungen erlegen, erklärte die Gesundheitsbehörde der Stadt Malang in Ost-Java am Dienstag. Derweil laufen Ermittlungen gegen mehrere Beamte einer Elite-Polizeieinheit.