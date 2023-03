Paraden, Partys und viel Grün Die schönsten Bilder vom „St. Patrick's Day“ 2023

Am 17. März feiert die katholische Kirche den Festtag des heiligen Patrick, des Nationalheiligen Irlands. Doch nicht nur in Irland wird die irische Kultur gefeiert. Auch in den USA sieht man Paraden auf den Straßen. Das sind die schönsten (grünen) Bilder vom Tag.

In Dublin erwarten Menschen in grüner Kleidung die St. Patrick's Parade.