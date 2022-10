US-Polizei konnte schlimmeres Blutbad verhindern : Schulangreifer in St. Louis hatte 600 Schuss Munition bei sich

Washington Bei dem Schusswaffenangriff an einer Schule der US-Stadt St. Louis mit zwei Todesopfern hat die Polizei offenbar ein schlimmeres Blutbad verhindert. So hatte der Schütze mehr als 600 Schuss Munition dabei.

Bei dem Schusswaffenangriff an einer Schule der US-Stadt St. Louis mit zwei Todesopfern hat die Polizei offenbar ein schlimmeres Blutbad verhindert. Der am Montag von Einsatzkräften erschossene 19-jährige Angreifer hatte ein halbautomatisches Gewehr und zahlreiche Magazine mit insgesamt mehr als 600 Schuss Munition bei sich, wie Polizeichef Mike Sack am Dienstag sagte. „600 Schuss ist viel Munition.“

„Das hätte eine entsetzliche Szene sein können“, sagte Sack weiter. „Das war es Gott sei Dank nicht.“ Nach Angaben der Behörden trafen Polizisten vier Minuten nach Eingang des Notrufs an der Central Visual & Performing Arts High School in der Stadt im Bundesstaat Missouri im Mittleren Westen der USA ein. Sie erschossen den Angreifer bei einem Feuergefecht.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Attacken an Schulen. So erschoss im Mai ein 18-Jähriger an einer Grundschule der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen.