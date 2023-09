Staatsanwaltschaft forderte drei Jahre Haft Prozess um Todesschwadron in Belarus – Ex-Soldat freigesprochen

In der Schweiz ist ein Ex-Soldat aus Belarus freigesprochen worden, der nach eigenen Angaben an der Entführung und Ermordung von Oppositionellen beteiligt war. Das Gericht sah es wegen vieler Widersprüche nicht als erwiesen an, dass der Mann im Staatsauftrag an der Beseitigung von Regimekritikern beteiligt war, wie der leitende Richter bei der Urteilseröffnung am Donnerstag in St. Gallen ausführte. Es sei möglich, dass der Mann mit seinen dramatischen Schilderungen nur seinem Asylantrag positiv beeinflussen wollte.