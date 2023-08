Tragödie in Tirol Bergsteigerin reißt Tourenführer mit in den Tod

St. Anton am Arlberg: · In den Zentralen Ostalpen in Österreich ist eine Bergsteigerin bei einer Klettertourin in die Tiefe gestürzt und hat dabei ihren Bergführer mit sich in den Tod gerissen.

23.08.2023, 18:17 Uhr

Blick auf den «Scheibler» in St. Anton (Symbolbild). Foto: dpa/---

Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Mittwoch meldete, war die 64-Jährige am Vortag mit dem Österreichischen Alpenverein auf einer Gipfeltour auf den fast 3000 Meter hohen Scheibler unterwegs, als sie beim Abstieg an einer Stahlseilabsicherung den Halt verlor. Gemeinsam mit dem 69-jährigen Bergführer sei sie über steil abfallendes und zum Teil senkrechtes Gelände etwa 50 bis 70 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete APA unter Berufung auf die Polizei. Demnach waren insgesamt zwei Tourenführer des Alpenvereins mit einer 16-köpfigen Gruppe unterwegs. Für den Aufstieg wurden die Alpinisten in zwei Gruppen geteilt. Erst beim Abstieg kam es dann zu dem Unglück. Die Verbliebenen der Gruppe setzten sofort einen Notruf ab, einige von ihnen stiegen zu den Abgestürzten hinab. Erfolglos versuchten sie noch, die beiden Verunglückten wiederzubeleben. Alpinpolizei und Polizeihubschrauber konnten die Verunglückten nur noch tot bergen, wie APA berichtete. Die weiteren Mitglieder der Tourengruppe wurden demnach von der Bergrettung und der Polizei ins Tal gebracht. In den Schweizer Alpen war es vor einigen Tagen schon zu einem tragischen Unglück gekommen, bei dem eine Frau aus Deutschland zu Tode kam. Wie die Polizei berichtete, war die 37-Jährige im Gebiet von Zermatt (Kanton Wallis) von einer Seilbahnstation zur Sunnegga-Alpe gewandert. Als ihr nicht angeleinter Hund zu einer Felswand lief, folgte ihm die Frau und stürzte rund 70 Meter in die Tiefe. Bei dem Unfall, der schon am 16. August passierte, wurde die Deutsche tödlich verletzt. Der Hund konnte unverletzt an der Felskante geborgen werden. Unklar blieb, aus welcher Region Deutschlands die Frau kam.

(felt/AFP)