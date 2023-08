König Agbo Sri Lanka sorgt sich um einen verletzten Elefanten

Ein verletzter Elefant macht derzeit Schlagzeilen in Sri Lanka. Das wilde Tier mit einem verletzten linken Vorderbein hinkt schon seit Wochen in einem Wald in Thirappane, rund 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Colombo. Täglich bringen ihm Freiwillige, Tierschützer und Behördenvertreter Früchte und Wasser, damit er nicht verhungert, sowie unter anderem Medikamente für die Behandlung. Der Elefant verletzte sich, als er auf eine Falle mit Schussvorrichtung trat. Solche Fallen stellen Bauern auf, um Wildtiere von Feldern fernzuhalten. Inzwischen nennen die Menschen das Tier Agbo - so hieß einst ein König, der über das Land herrschte.